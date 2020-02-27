Baykal Gölü, Uluslararası Buzdan Heykeller Festivali’ne ev sahipliği yaptı

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Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan ve dünyanın en büyük tatlı su gölü olarak bilinen Baykal Gölü, ilk kez düzenlenen Olkhon Ice Fest Uluslararası Buzdan Heykeller Festivali’ne ev sahipliği yaptı.
Yerel sakin ve turistlerin büyük ilgiyle karşıladıkları festival kapsamında Rusya’nın dört bir yanından ve Moğolistan’dan gelen heykeltraşlar Baykal buzundan heykel yaratarak hünerlerini sergiledi.
130 metreküp buz kullanıldığı 5 günlük etkinlikten kareler, Sputnik’in galerisinde.
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