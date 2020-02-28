Yunanistan’a doğru göçmen hareketliliği arttı

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Geceden itibaren Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca göçmen Edirne’ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.
Suriyeli Halit Sait, kendi imkanlarıyla bot temin ettiklerini belirterek, "Eşyamızı topladık, bota binip Yunanistan'a gideceğiz" diye konuştu.
Öte yandan, İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Dikili ilçelerinde de göçmen hareketliliğinin gözlendiği belirtildi.
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