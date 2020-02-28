Cilvegözü Kapısı tekrar açıldı: Sınır kapısında sessizlik

İdlib'de düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitiren 33 asker memleketlerine uğurlanacak. Hatay Valiliği, cenaze töreni düzenlenmeyeceğini açıkladı. Dün bir süreliğine kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı sabah saatlerinde tekrar açılırken, sınır kapısında sessizlik hakim.
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Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan ve dünyanın en büyük tatlı su gölü olarak bilinen Baykal Gölü, ilk kez düzenlenen Olkhon Ice Fest Uluslararası Buzdan Heykeller Festivali’ne ev sahipliği yaptı.
Uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, yurt dışına çıkarılmak üzere olan 506 tarihi eser bulundu. Ele geçirilen ve üzerinde ejderha şeklinde balık figürlerinin bulunduğu 21 adet altın ve gümüş karıştırılarak yapılan elektron paraların Lidya döneminde ilk basılan para örneklerinden olduğu değerlendiriliyor.
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