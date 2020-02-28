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17:16 28 Şubat 2020
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    Cilvegözü Kapısı tekrar açıldı: Sınır kapısında sessizlik

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    • Suriye’nin İdlib kentinin güneyinde akşam saatlerinde düzenlenen saldırı sonucu 33 asker yaşamını yitirirken, 31 asker de yaralandı. Saldırının 65. Mekanize Tugay Komutanlığı’na bağlı bir tabura yapıldığı öğrenilirken, yaşamını yitiren askerlerin cenazeleri ve yaralılar Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçirilerek, Hatay ve Reyhanlı Devlet Hastanelerine götürüldü.
    • Saldırının ardından yaşamını yitiren ve yaralanan askerlerin tahliye edildiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı dün gece bir süre giriş ve çıkışlara kapatılmıştı.
    • Tahliyelerin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı sabah saatlerinde tekrar açıldı. Zaman zaman askeri araç ve ambulansların Türkiye’ye giriş yaptığı sınır kapısından, 2 kilometre ötede bulunan tampon bölgeye insani yardım ve inşaat malzemesi taşıyan araçlar da sınır kapısından geçiş yaptı.
    • Suriye tarafında kurulan tampon bölgeye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı, buradan da muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bağlı Bab El Hava Sınır Kapısı’na bağlanıyor.
    • Tampon bölgeden gelen kamyon şoförleri, herhangi bir mülteci yoğunluğu olmadığını söylüyor. Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bekleyen yerel, ulusal ve uluslararası basın kuruluşları gelişmeleri yakından takip ediyor.
    • Saldırıda yaralanan askerlerin tedavileri Reyhanlı ve Hatay hastanelerinde devam ederken, bazı yaralı askerlerin de başka illere sevk edildiği öğrenildi.
    • Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Saldırıda yaşamını yitiren 33 askerin otopsi işlemleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevlendirdiği savcıların gözetiminde yapılırken, işlemlerin ardından, yaşamını yitiren askerler memleketlerine gönderilecek.
    • Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren askerlerin basına kapalı bir şekilde hastanelerden memleketlerine uğurlanacağını söyledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki askeri nakliye uçağı da cenazelerin memleketlerine götürülmesi için Hatay Havaalanı’nda hazır bekletiliyor.
    • İdlib’de düzenlenen saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen güvenlik zirvesinin ardından gözler Suriye sınırına çevrildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları da dün gece Hatay’a gitti. Bakan Akar, dün geceden bu yana sınırda kurulan harekat merkezinde operasyonu yönetirken, hastanedeki yaralıları da ziyaret etti.
    • Sınıra farklı illerden yapılan sevkiyatlar sürerken, sınır kapısında sessizlik hakim. Saldırının ardından sınır birliklerine konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler da alarma geçirildi. Askeri kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Silahlı İnsansız Hava Araçları’nın dün geceden bu yana İdlib hava sahasında rejim güçlerine operasyon düzenlediğini söyledi.
    • TSK kaynaklarına göre, saldırı düzenlendikten sonra başlatılan operasyonlarda ‘şu ana kadar 200’den fazla rejim hedefinin imha edildiği, 329 rejim askerinin de öldürüldüğü’ belirtildi. Öte yandan, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklerden de Suriye ordusu hedeflerine yönelik obüs atışları yapıldığı da gelen bilgiler arasında.
    • Gözlerin çevrildiği İdlib çevresinde de çatışmaların devam ettiği belirtiliyor. Türkiye’den bazı sınır birliklerinin Suriye ordusu hedeflerine yönelik top atışları yaptığı öğrenildi. Suriye’de son zamanlarda çatışmaların yoğunlaştığı İdlib, muhaliflerin elindeki son bölge olması nedeniyle stratejik önem taşıyor. Bölgedeki kaynaklar, İdlib’in M4 ve M5 karayollarının kesiştiği Serakib bölgesinde rejim güçleri ve muhalifler arasındaki çatışmaların yaşandığını bildiriyor.
    • Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib çevresindeki 12 gözlem noktasında gözetimi devam ederken, bu noktalar da takviye güçlerle güçlendiriliyor.
    © Sputnik /
    Suriye’nin İdlib kentinin güneyinde akşam saatlerinde düzenlenen saldırı sonucu 33 asker yaşamını yitirirken, 31 asker de yaralandı. Saldırının 65. Mekanize Tugay Komutanlığı’na bağlı bir tabura yapıldığı öğrenilirken, yaşamını yitiren askerlerin cenazeleri ve yaralılar Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçirilerek, Hatay ve Reyhanlı Devlet Hastanelerine götürüldü.
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    İdlib'de düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitiren 33 asker memleketlerine uğurlanacak. Hatay Valiliği, cenaze töreni düzenlenmeyeceğini açıkladı. Dün bir süreliğine kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı sabah saatlerinde tekrar açılırken, sınır kapısında sessizlik hakim.

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    Etiketler:
    Asker, Hatay Valiliği, Cilvegözü Sınır Kapısı, Cilvegözü
    Topluluk kurallarıTartışma
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