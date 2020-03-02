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    2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nda Ulusal Ödüller sahiplerini buldu

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    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde Türkiye Ulusal Ödülü'nü kazanan F. Dilek Uyar'ın Işık, Gölge ve Muhafızlar adlı çalışması, Açık Yarışma’nın seyahat kategorisinde jüri üyeleri tarafından anonim olarak seçildi. Fotoğraf, Bitlis’te koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğunu gösteriyor.
    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde Suudi Arabistan Ulusal Ödülü'nü kazanan fotoğrafçı Abbas Alkhamis'in Horse Motion görüntüsü.
    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde Rusya Ulusal Ödülü'nü kazanan Sergey Savenko'nun fotoğrafı, Rusya ve Avrupa'nın en yüksek zirvesi Elbrus Dağı'nda çekildi.
    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde Tayland Ulusal Ödülü'nü alan Kiatthaworn Khorthawornwong'un Japonya'da çektiği Kawaguchigo Gölü manzarası.
    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde Sırbistan Ulusal Ödülü'nü kazanan Jelena Jankovic'in çektiği milli Sırp kıyafetli dansçı görüntüsü.
    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde Yunanistan Ulusal Ödülü'nü alan fotoğrafçı Iraklis Kougemitros'un çalışması.
    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde İspanya Ulusal Ödülü'nü kazanan fotoğrafçı Jose Luis Ruiz Jimenez'in Couple çalışması.
    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde Letonya Ulusal Ödülü'nü kazanan Arvids Baranovs'un Romanya'daki dağlık manzarası.
    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde Fransa Ulusal Ödülü'ne layık görülen fotoğrafçı Greg Lecoeur'un Frozen mobil home isimli çalışması.
    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde Litvanya Ulusal Ödülü'nü kazanan Andrius Aleksandravičius'un çalışması.
    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde Çek Cumhuriyeti Ulusal Ödülü'nü kazanan Jan Simon'un sevimli maymun görüntüsü.
    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde İsveç Ulusal Ödülü'nü kazanan Marcus Westberg'in fotoğrafı, Namibya'daki Etosha Ulusal Parkı'nda çekildi.
    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde İtalya Ulusal Ödülü'ne layık görülen Roberto Corinaldesi'nin fotoğrafı.
    • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde Çin Ulusal Ödülü'ne layık görülen Sutie Yang'ın Kutup ışıkları görüntüsü.
    2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde Türkiye Ulusal Ödülü'nü kazanan F. Dilek Uyar'ın Işık, Gölge ve Muhafızlar adlı çalışması, Açık Yarışma’nın seyahat kategorisinde jüri üyeleri tarafından anonim olarak seçildi. Fotoğraf, Bitlis’te koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğunu gösteriyor.
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    2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nda Ulusal Ödüller kazanan fotoğraflar açıklandı.

    Ulusal Ödüller programı, Dünya Fotoğraf Organizasyonu ve Sony tarafından, dünya çapında 63 ülkeden yerel fotoğrafçılık topluluklarını desteklemek üzere kurulan bir girişim.

    2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin Profesyonel Yaratıcılık kategorisinde kısa listeye giren İngiliz fotoğrafçı Reuben Wu'nun Bolivya'da çektiği çalışma.
    © Fotoğraf : Reuben Wu / 2020 Sony World Photography Awards
    2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın finalistleri belli oldu
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    Program kapsamında her ülkeden bir fotoğrafçı tekil bir çalışması için ödüllendirilip bu kişiye 17 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Londra’daki Somerset House'da düzenlenecek olan 2020 Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Sergisi’nde çalışmalarını küresel bir izleyici kitlesiyle buluşturma fırsatı sunuyor.

    2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmasına 345 bini aşkın görselle başvuru yapıldı ve bugüne kadarki en yüksek katılımla, 190 binden fazla çalışma Ulusal Ödül kazananının aralarından seçildiği Açık Yarışma'ya dahil edildi.

    Yarışmada Ulusal Ödüller kazanan fotoğraflardan bazıları Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Türkiye, Fotoğrafçılık, Sony, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri
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    2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nda Ulusal Ödüller sahiplerini buldu
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