2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nda Ulusal Ödüller sahiplerini buldu

Ulusal Ödüller programı, Dünya Fotoğraf Organizasyonu ve Sony tarafından, dünya çapında 63 ülkeden yerel fotoğrafçılık topluluklarını desteklemek üzere kurulan bir girişim.

Program kapsamında her ülkeden bir fotoğrafçı tekil bir çalışması için ödüllendirilip bu kişiye 17 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Londra’daki Somerset House'da düzenlenecek olan 2020 Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Sergisi’nde çalışmalarını küresel bir izleyici kitlesiyle buluşturma fırsatı sunuyor.

2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmasına 345 bini aşkın görselle başvuru yapıldı ve bugüne kadarki en yüksek katılımla, 190 binden fazla çalışma Ulusal Ödül kazananının aralarından seçildiği Açık Yarışma'ya dahil edildi.

Yarışmada Ulusal Ödüller kazanan fotoğraflardan bazıları Sputnik’in galerisinde.