Dünya genelinde koronovirüse karşı takılan sıradışı maskeler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi sürüyor. Geçtiğimiz Aralıkta Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede farklı ülkelerde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle maske fiyatlarında büyük oranda artış yaşandı.

Ancak koruyucu yüz maskeleri, bazı insanlar tarafından virüse karşı tedbir olmasının yanısıra imajın bir parçası olarak da görülüyor.

Sputnik, dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı mücadelede bile taktıkları maskelerle yaratıcılığını gösteren vatandaşların görüntülerini bir galeride derledi.