Rus kadın askerler profesyonelliklerini yarıştırdı

Rusya’nın Pereslavl-Zalesskiy kentinde gerçekleşen yarışmanın onlarca katılımcısı, çeşitli aşamalarında her türlü askeri hünerlerini gösterdi.
Yarışmadan ilginç kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları öncesi Rus Stratejik Füze Kuvvetleri'nde görev yapan kadın askerlerin katılımıyla ‘Kamuflaj ve Makyaj’ isimli beceri ve güzellik yarışması düzenlendi.
Rusya’nın Pereslavl-Zalesskiy kentinde gerçekleşen yarışmanın onlarca katılımcısı, çeşitli aşamalarında her türlü askeri hünerlerini gösterdi.
Yarışmadan ilginç kareler, Sputnik’in galerisinde.
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