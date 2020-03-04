Rus kadın askerler profesyonelliklerini yarıştırdı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi sürüyor. Geçtiğimiz Aralıkta Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede farklı ülkelerde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle maske fiyatlarında büyük oranda artış yaşandı.