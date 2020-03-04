iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğrafları belli oldu

Apple’nin iPhone 11 serisinde bulunan gece modu özelliğine dikkat çekmek için düzenlediği ve dünyanın dört bir yanındaki iPhone fotoğrafçılarının katıldığı 'iPhone Gece Modu' Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

Phone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in yeni keşfedilen düşük ışıklı fotoğraf modu ile dünya genelinde çekilmiş binlerce fotoğrafı eleyen yarışmanın jüri üyeleri, kazanan 6 fotoğrafı yayınladı. Kazanan görüntüler, Apple'ın resmi web sitesi, Instagram hesabı ve çeşitli reklamlarında yer alacak. Apple’a göre, iPone 11 ile çekilmiş en iyi gece fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.