Koronavirüs salgınıyla ıssızlaşan bölgeler uzaydan görüntülendi

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ABD’nin Kolorado eyaleti merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinden Çin’in başkenti Pekin’e kadar virüs endişesi nedeniyle boşalan yerlerin yeni görüntülerini yayımladı.
Ortaya çıktığı günden bu yana Çin'de 3 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını nedeniyle en kalabalık meydanların bomboş olması, en yoğun yollardan bir arabanın dahi geçmemesi alışıldık hale geldi.
Dünyanın en kalabalık alanlarının koronavirüsten önceki ve sonraki hallerinin uzaydan çekilmiş görüntüleri, Sputnik’in derlediği seçkide.
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