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    Koronavirüs salgınıyla ıssızlaşan bölgeler uzaydan görüntülendi

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    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (383)
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    • Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, İran'da şu ana kadar 107 kişinin canını aldı ve 3 bin 513 vaka tespit edildi. Virüse karşı en fazla kullanılan malzemelerden dezenfekte edici jel, alkol ve maskelerde talep patlaması yaşandı. Virüsün boşalmasına neden olduğu İran’ın Kum kentindeki Hazret-i Fatımâ Masume Türbesi'nin 25 Eylül 2019'da çekilen fotoğrafına (üstte) kıyasla,1 Mart tarihli fotoğrafta (altta) türbe ve çevresindeki alanlarda hiç insan göze çarpmıyor.
    • İran’ın başkenti Tahran’daki havalimanında virüs nedeniyle yaşanan ıssızlık dikkat çekiyor. Tahran Havalimanı'nı gösteren üstteki fotoğraf 11 Ocak 2020, diğeriyse 29 Şubat 2020 tarihli
    • Mekke'deki Kabe'nin uzaydan çekilmiş görüntüsü, koronavirüsün kutsal yerlerin bile boşboş kalmasına neden olduğunu gözler önüne serdi. Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu. Kabe'yi gösteren üstteki fotoğraf 14 Şubat 2020, alttakiyse 3 Mart 2020 tarihli
    • Virüsün ilk çıktığı Çin’in Vuhan kenti de havadan fotoğraflandı. Tecrit altındaki ketin dış dünyayla bağlantısı 23 Ocak’ta kesilmişti. Vuhan'daki Huoshenshan Hastanesi'nin üstteki görüntüsü 28 Nisan 2017'ye, alttakiyse 22 Şubat 2020 tarihine ait
    • 17 Ekim 2019 (altta) ve 25 Şubat 2020'de (üstte) Çin'in Vuhan kentindeki Dongdamaen Tren İstasyonu'nun havadan çekilen karşılaştırmalı fotoğrafları istasyondaki trenlerin sayısının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.
    • Çin'in koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki merkezi meydanın üssteki fotoğraf 17 Ekim 2019'da, altaki fotoğrafı ise 25 Şubat 2020'de çekildi.
    • Çin ve bölgeleri ile Tayvan'ın yanı sıra 84 ülkede görülen salgın, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından son 20 yılda etkili olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi koronavirüs salgınlarını geride bıraktı. Çin’in başkenti Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nın üstteki fotoğrafı 21 Şubat 2019'a, alttaki fotoğrafıysa 11 Şubat 2020 tarihine ait.
    • İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye , vaka sayısı da 3 bin 89'a yükseldi. Ülkede tüm okulların ve üniversitelerin 15 Mart'a kadar kapatıldığı açıklandı. Virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Mart boyunca bütün Serie A maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. İtalya'nın Milano kentindeki ünlü Duomo Katedrali'nin üstteki fotoğrafı koronavirüs salgını öncesi 22 Ocak 2020'de , alttaki fotoğrafıysa koronavirüs İtalya'da yayıldığı dönemde, 4 Mart 2020'de çekildi.
    © REUTERS / Maxar Technologies
    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, İran'da şu ana kadar 107 kişinin canını aldı ve 3 bin 513 vaka tespit edildi. Virüse karşı en fazla kullanılan malzemelerden dezenfekte edici jel, alkol ve maskelerde talep patlaması yaşandı. Virüsün boşalmasına neden olduğu İran’ın Kum kentindeki Hazret-i Fatımâ Masume Türbesi'nin 25 Eylül 2019'da çekilen fotoğrafına (üstte) kıyasla,1 Mart tarihli fotoğrafta (altta) türbe ve çevresindeki alanlarda hiç insan göze çarpmıyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104154/58/1041545833_0:264:2048:1416_1200x675_80_0_0_affe84f0f54bbc7d6a215c3ad65540b0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202003061041548440-koronavirus-salginiyla-issizlasan-bolgeler-uzaydan-goruntulendi/

    ABD’nin Kolorado eyaleti merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinden Çin’in başkenti Pekin’e kadar virüs endişesi nedeniyle boşalan yerlerin yeni görüntülerini yayımladı.

    Ortaya çıktığı günden bu yana Çin'de 3 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını nedeniyle en kalabalık meydanların bomboş olması, en yoğun yollardan bir arabanın dahi geçmemesi alışıldık hale geldi.

    Dünyanın en kalabalık alanlarının koronavirüsten önceki ve sonraki hallerinin uzaydan çekilmiş görüntüleri, Sputnik’in derlediği seçkide.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (383)

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    Etiketler:
    Covid-19, Çin, Koronavirüs
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    • Yarışmanın kazananlarından İspanyol fotoğrafçı Rubén P. Bescós'un iPhone 11 Pro Max ile çekilmiş görüntüsü.
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      iPhone 11 ile çekilen en iyi gece fotoğrafları belli oldu

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