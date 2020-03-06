Koronavirüs salgınıyla ıssızlaşan bölgeler uzaydan görüntülendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, İran'da şu ana kadar 107 kişinin canını aldı ve 3 bin 513 vaka tespit edildi. Virüse karşı en fazla kullanılan malzemelerden dezenfekte edici jel, alkol ve maskelerde talep patlaması yaşandı. Virüsün boşalmasına neden olduğu İran’ın Kum kentindeki Hazret-i Fatımâ Masume Türbesi'nin 25 Eylül 2019'da çekilen fotoğrafına (üstte) kıyasla,1 Mart tarihli fotoğrafta (altta) türbe ve çevresindeki alanlarda hiç insan göze çarpmıyor.