‘İyilik Minibüsü’: Karanfillerle karşıladığı kadınlara ulaşımı ücretsiz yaptı

İstanbul’da 10 yıldır minibüs ile taşımacılık yapan minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel olarak bugün aracına binen her kadını karanfiller ile karşılayarak, ücret almıyor. Öte yandan Çiçek, aracının dört bir tarafına astığı çeşitli konulardaki pankartlar ile de sosyal farkındalık projelerine destek veriyor.

Mehmet Şirin Çiçek, Bakırköy-Zeytinburnu hattında ‘İyilik Minibüsü’ adını verdiği minibüsü ile 10 yıldır direksiyon sallıyor. Ancak onu diğer çalışma arkadaşlarından ayıran anlamlı bir özelliği var. O da minibüsünün her boş noktasına astığı anlamlı mesajlar.

Minibüste kadın haklarından, çocuk istismarına, çevre temizliğinden hayvan haklarına onlarca konuda afiş yer alıyor.

10 yıldır İstanbul’da şoförlük yaptığını söyleyen Çiçek, dört yıldır minibüsüne farkındalık oluşturan afişler asarak dikkat çekiyor.

Aracına binen her vatandaştan olumlu tepkiler aldığını söyleyen Çiçek, 1 kişinin bile minibüsten gülümseyerek inmesinin kendisini mutlu ettiğini söylüyor.