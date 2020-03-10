Bizsiz bir gün: Meksika'da kadınlar, şiddete karşı grev yaptı

İstanbul’da 10 yıldır minibüs ile taşımacılık yapan minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel olarak bugün aracına binen her kadını karanfiller ile karşılayarak, ücret almıyor. Öte yandan Çiçek, aracının dört bir tarafına astığı çeşitli konulardaki pankartlar ile de sosyal farkındalık projelerine destek veriyor.