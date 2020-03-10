Önlüklü fotoğrafı ile hafızalara kazınan ‘Fındık’ gömüldü

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ilkokuldaki önlüklü görüntüleriyle herkesin sevgisini kazanan, yakalandığı gençlik hastalığı sonrası tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden "Fındık" isimli köpek gömüldü.
Meksika'da milyonlarca kadın, ülkedeki kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla bir günlük greve gitti. ‘Bizsiz Bir Gün’ adı verilen greve katılan kadınlar işe ya da okula gitmedi.
Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle İstanbul'daki saraylar ve müzelerde dezenfeksiyon işlemleri artırıldı. Bu kapsamda Dolmabahçe Sarayı'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçlandı.
İstanbul’da 10 yıldır minibüs ile taşımacılık yapan minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel olarak bugün aracına binen her kadını karanfiller ile karşılayarak, ücret almıyor. Öte yandan Çiçek, aracının dört bir tarafına astığı çeşitli konulardaki pankartlar ile de sosyal farkındalık projelerine destek veriyor.
ABD’nin Kolorado eyaleti merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinden Çin’in başkenti Pekin’e kadar virüs endişesi nedeniyle boşalan yerlerin yeni görüntülerini yayımladı.
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