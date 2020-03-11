Selimiye Camisi koronavirüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından ülke genelinde alınan önlemler Edirne’de de en yüksek düzeyde devam ediyor.
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Edirne’de, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi ile Edirne Otogarı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından ülke genelinde alınan önlemler Edirne’de de en yüksek düzeyde devam ediyor.
Dünya'nın tek uydusu Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği “Süper Ay” olayı dünyanın birçok yerinde görüntülendi.
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Meksika'da milyonlarca kadın, ülkedeki kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla bir günlük greve gitti. ‘Bizsiz Bir Gün’ adı verilen greve katılan kadınlar işe ya da okula gitmedi.
Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle İstanbul'daki saraylar ve müzelerde dezenfeksiyon işlemleri artırıldı. Bu kapsamda Dolmabahçe Sarayı'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçlandı.
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