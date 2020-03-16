Dünya genelinde koronavirüse yakalanan ünlüler

Çin'in Vuhan kentinden çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüse yakalanan ünlüler, Sputnik’in galerisinde.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Dünyaca ünlü birçok isim koronavirüse yakalandı ya da şüphe nedeniyle karantina altına alındı.
Çin'in Vuhan kentinden çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüse yakalanan ünlüler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın Novosibirsk şehrinde geçen Cumartesi günü Açık Vücut Geliştirme Şampiyonası düzenlendi.
Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle paniğe kapılan halkın marketlere akın etmesi sonucu temizlik, sağlık ve gıda ürünlerinin bulunduğu raflar boşaldı.
Rusya'nın St. Petersburg kentinden fotoğrafçı Vadim Solovyev, sıradan kent görüntülerini dev kuş, kelebek, dinozor ve canavar fotoğraflarıyla birleştirerek bilim kurgu filmlerindeki sahneleri aratmayan görselleri ortaya çıkarıyor.
Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Edirne’de, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Selimiye Camisi ile Edirne Otogarı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
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