Dünyada halktan balkon ve çatılarda koronavirüse karşı direniş eylemi

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Dünyada yeni koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınan birçok şehirde sosyal bağlarını koparmak istemeyenler yeni çözüm arayışlarına gitti.
İtalya, İspanya, Almanya, Irak, Çin, ABD, Bahreyn'de uygulanan karantina sebebiyle evlerinden temel ihtiyaçları dışında çıkamayan insanlar evlerinin balkon ve çatılarına çıkıp müzük aletleri çalarak, şarkılar söyleyerek, spor yaparak, selfie çekerek koronavirüs salgınına karşı direnmeye çalışıyor.
Karantina uygulamalarının halkın dayanışma duygularını daha da pekiştirdiği ülkelerden kareler, Sputnik'in seçkisinde.
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