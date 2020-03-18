Antalya'daki nöbetçi eczaneden koronavirüse karşı şeffaf branda önlemi

Eczane çalışanları, önlemi oluşan yoğunluk nedeniyle aldıklarını söyledi.
Antalya'da nöbetçi bir eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf brandayla ayırdı.
Eczane çalışanları, önlemi oluşan yoğunluk nedeniyle aldıklarını söyledi.
ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü.
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da ilk kez Mrs. Tataristan 2020 yarışması düzenlendi.
Dünyada yeni koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınan birçok şehirde sosyal bağlarını koparmak istemeyenler yeni çözüm arayışlarına gitti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Dünyaca ünlü birçok isim koronavirüse yakalandı ya da şüphe nedeniyle karantina altına alındı.
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