ABD'de koronavirüs salgını silah satışlarını artırdı

ABD’de yeni tip koronavirüs salgınının ardından silah satışları hızlı bir şekilde arttı.
Silah Şiddetini Önleme Kampanyası Başkanı Kris Brown, yaptığı açıklamada, silah satışlarının artışıyla birlikte oluşacak potansiyel tehlikelere işaret etti.
Brown, ‘’Salgın paniği ile yapılan silah alımlarından kaynaklı ölümlerde trajik bir artış yaşanabilir. Silah sahiplerinin yüzde 40’ı, silahlarını evde kilitsiz bir ortamda saklıyor. Bu durum kaza ölümlerine davetiye çıkarıyor" ifadelerini kullandı.
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