ABD'de koronavirüs salgını silah satışlarını artırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Dünyaca ünlü birçok isim koronavirüse yakalandı ya da şüphe nedeniyle karantina altına alındı.