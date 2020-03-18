Venedik'te koronavirüsün beklenmedik yan etkisi: Kanallarda sular berraklaştı

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İtalya'da yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle alınan izolasyon önlemleri sonucunda, daha önce ülkenin en turistik şehirlerinden biri olarak bilinen ama şu an itibariyle insansız hale gelen Venedik'te sular berraklaştı.
İtalya makamları tarafından alınan karantina ve izolasyon tedbirlerinin etkisi sonucu kentin büyük kanal bölgesinde yunuslar ve kuğuların varlık göstermeye başladıkları tespit edildi.
Koronavirüs karantınası altında bulunan Venedik'ten kareler, Sputnik'in galerisinde.
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