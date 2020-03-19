Brezilya’da salgın Bolsonaro'ya karşı en büyük eylemi körükledi: Milyonlarca kişi tencere tava çaldı, istifasını istedi

Hükümetin koronavirüs salgınına yaklaşımını protesto eden milyonlarca Brezilyalı özellikle Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da ellerinde tencere ve tavalarla camlara çıkarak, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun istifasını istedi. Protesto, Bolsonaro'ya karşı en büyük eylem olarak kayda geçti.
İtalya'da yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle alınan izolasyon önlemleri sonucunda, daha önce ülkenin en turistik şehirlerinden biri olarak bilinen ama şu an itibariyle insansız hale gelen Venedik'te sular berraklaştı.
10 Mart'ta İtalya Başbakanı Giuseppe Conte koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla imzaladığı kararnameyle bütün ülkeyi karantina alanı ilan etti.
ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü.
Antalya'da nöbetçi bir eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf brandayla ayırdı.
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