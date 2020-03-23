İzolasyonda hayat: Koronavirüs dünyayı ne hale getirdi

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104166/72/1041667200_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_8accbb3649aa4bb6f9db10fa4afc03be.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/foto/202003231041668114-izolasyonda-hayat-koronavirus-dunyayi-ne-hale-getirdi/
Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenmemiş ülke sayısı günden günde azalıyor.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 300 bini aştı, virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise yaklaşık 15 bin.
Virüs salgını nedeniyle sıkı karantina altında bulunan ve kısıtlayıcı önlemlerin alındığı ülkelerden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)