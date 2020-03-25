Tarihte kullanılan koruyucu maskeler

Sputnik, tarih boyunca çeşitli ülkelerde kullanılan koruyucu maskeleri galeride topladı.
Geçmişte maskelerin birçoğu savaş alanlarında veya salgın hastalıklarda koruma amaçlı olarak kullanılıyordu. Günümüzde yeni teknolojiler sayesinde tedbirler ve korunma yöntemleri geliştirilmiş olsa da dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) örneğinde açıkça görüldüğü üzere salgın tehdidi hala varlığını sürdürüyor.
Sputnik, tarih boyunca çeşitli ülkelerde kullanılan koruyucu maskeleri galeride topladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da 'Koronavirüsle Mücadele 2020' konulu Uluslararası Karikatür Festivali düzenlendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova yakınındaki Kommunarka'da bulunan 'koronavirüs hastanesini' ziyaret etti.
Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenmemiş ülke sayısı günden günde azalıyor.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması, sokak sanatının üzerinde de etki yarattı. Çeşitli ülkelerde binaların duvarlarına salgın ile mücadele konulu grafitiler çizildi.
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