Yılın en iyi doğa fotoğrafları

Bu yılki yarışmanın vahşi yaşam, manzara ve makro kategorilerinde 117 ülkeden 7 bin çalışma yarıştı. Dünyanın dört bir yanında çekilmiş ve yarışmada dereceye giren göz alıcı doğa fotoğraflarından bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
Uluslararası fotoğrafçılık yarışmaları arasında prestijli olarak kabul edilen Yılın Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın (Nature TTL Photographer of the Year) 2020 yılı kazananları belli oldu.
Bu yılki yarışmanın vahşi yaşam, manzara ve makro kategorilerinde 117 ülkeden 7 bin çalışma yarıştı. Dünyanın dört bir yanında çekilmiş ve yarışmada dereceye giren göz alıcı doğa fotoğraflarından bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ile birlikte sosyal yaşamda kısıtlamalara gidildi. Ancak bu kısıtlamalar sokağa kısmen yansıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan bazı ülkelerin kentlerinde ıssızlaşan sokaklara vahşi hayvan ve kuşların çıktığı görüldü.
Geçmişte maskelerin birçoğu savaş alanlarında veya salgın hastalıklarda koruma amaçlı olarak kullanılıyordu. Günümüzde yeni teknolojiler sayesinde tedbirler ve korunma yöntemleri geliştirilmiş olsa da dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) örneğinde açıkça görüldüğü üzere salgın tehdidi hala varlığını sürdürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da 'Koronavirüsle Mücadele 2020' konulu Uluslararası Karikatür Festivali düzenlendi.
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