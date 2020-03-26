Yılın en iyi doğa fotoğrafları

Uluslararası fotoğrafçılık yarışmaları arasında prestijli olarak kabul edilen Yılın Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın (Nature TTL Photographer of the Year) 2020 yılı kazananları belli oldu.

Bu yılki yarışmanın vahşi yaşam, manzara ve makro kategorilerinde 117 ülkeden 7 bin çalışma yarıştı. Dünyanın dört bir yanında çekilmiş ve yarışmada dereceye giren göz alıcı doğa fotoğraflarından bazıları, Sputnik’in seçkisinde.