Аşçılardan koronavirüsle mücadeleye destek: Maskeli kek ve Kovid-19 şeklinde paskalya yumurtaları

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alırken bazı ülkerde pastacı, fırıncı ve aşçılar virüse karşı mücadeleye destek amacıyla sıradışı yemekler pişirmeye başladı.
Şekilleriyle dikkat çeken kek, bisküvi ve pastalar ‘güncel’ olması nedeniyle müşterilerden rağbet görüyor. Ayrıca Corona adlı bira markasının dünya geneli satışlarının yüzde 21 oranında arttığı görüldü.
Koronavirüs konusundan esinlenilerek pişirilen gıda ürünleri, Sputnik’in galerisinde.
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