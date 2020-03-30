Rusya’daki ana ‘koronavirüs hastanesi’nden görüntüler

Salgına karşı en üst seviye tedbirlerin alındığı ‘koronavirüs hastanesi’nden görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Moskova'daki 40 numaralı hastane, Rusya’da koronavirüs ile mücadelenin en önemli merkezi olarak biliniyor. Kommunarka kasabasındaki bu hastanede koronavirüs hastaları tedavi ediliyor ve belirtileri taşıyan hastalar karantinada tutuluyor.
Salgına karşı en üst seviye tedbirlerin alındığı ‘koronavirüs hastanesi’nden görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün koronavirüsün yayılmasını önlemek için karantina dönemi başladı. Kent sakinleri evden çıkıp yalnızca en yakın market ve eczaneye gidebilecek.
İstanbul'daki iş yerlerini geçici süreyle kapatarak memleketleri Rize'ye dönen Zeynel ve Rıza Eskici kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalle yoluna kepenk kurdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alırken bazı ülkerde pastacı, fırıncı ve aşçılar virüse karşı mücadeleye destek amacıyla sıradışı yemekler pişirmeye başladı.
Uluslararası fotoğrafçılık yarışmaları arasında prestijli olarak kabul edilen Yılın Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın (Nature TTL Photographer of the Year) 2020 yılı kazananları belli oldu.
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