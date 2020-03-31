Salgına karşı evde kalıp gitar yapmaya başladı: 'Korona' ismini verecek

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşı gereği evden çıkamayan Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Salih Vezneli, evinin balkonuna kurduğu atölyede yeniden gitar yapımına başladı. Vezneli, yaptığı son gitara ‘korona’ ismini vereceğini söyledi.
Salihli ilçesinde yaşayan Mekaniker Salih Vezneli, yıllar önce oğlunun istediği gitarı alamayınca kendisi yaptı. Bugüne kadar yaptığı 30’dan fazla gitarı hediye eden Vezneli, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşı gereği evden çıkamayınca, evinin balkonuna kurduğu atölyede yeniden gitar yapımına başlayıp, elleriyle ağaca ses vermeye başladı.
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