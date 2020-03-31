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14:39 31 Mart 2020
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    Salgına karşı evde kalıp gitar yapmaya başladı: 'Korona' ismini verecek

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    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1758)
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    • Gitar yapımına hobi olarak başladığını belirten Vezneli, yaptığı son gitara, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ‘korona’ ismini vereceğini söyledi.
    • İlk gitarı isteği üzerine oğluna yaptığını belirten Vezneli, “Bundan yıllar önce oğlum 14 yaşındayken benden elektro gitar istedi. Bende ona kaliteli ve pahalı bir gitar alamayacağımı söyledim. Oğlumda bana evde nasıl gitar yapıldığına dair internetteki video ve siteleri gösterdi. Mekanikçi olduğum ve mesleki eğitimimi de Almanya’da aldığım için Almanya’dan da bir kitap getirttim. Mesleğim gereği talaşlı işlemlere de elim oldukça yatkındır. Derken ilk gitarımı yaptım ve baktım ki bu iş gerçekten çok zevkli. Bunun üzerine gitar yapımına devam etmeye karar verdim. Bu işlem için Kore’den daha kaliteli malzemeler getirtmeye başladım” dedi.
    • “İnsanoğluna boş durmak yakışmıyor” diyen Vezneli, “Bana göre her insanın bir hobisi olması lazım. Şu anda da yaşımız gereği koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamıyoruz. Boş durmaktansa evimin balkonuna tekrar tezgahımı kurdum. Ve uzun bir aradan sonra yeni gitar yapımına başladım. Oldukça zevkli bir iş. Eli yatkın olan herkesin yapmasını tavsiye ederim. Çünkü insanın bir hedefi olması lazım. Hedefsiz insan hiçbir şey üretemez” dedi.
    • Bir süre önce başladığı gitarını yakında zamanda tamamlayacağını kaydeden Vezneli “Malum ve yazık ki Türkiye ile birlikte tüm ülkelerde koronavirüs ile mücadele aralıksız devam ediyor. İnsanoğlunun bu mücadeleden galip ayrılacağına olan inancımız tam. Yeter ki belirlenen kurallara uyalım. Yaşım gereği evde kalma çağrısına uydum. Bu süreçte de uzun yıllardır ara verdiğim gitar yapımına yenide başladım. Son yaptığım bu gitarı da kısa bir süre sonra tamamlamayı hedefliyorum. Bitirip gövde kısmını komple siyaha boyayacağım ve adını korona koyacağım. Yaptığım gitarları genellikle önce oğlumun yakın çevresindeki arkadaşlarına, daha sonrada yaptığım gitarları internetten gören bazı arkadaşlarıma hediye olarak gönderiyorum. Bugüne kadar sipariş üzerine bir gitar yapmadım. Çünkü ben bunu hobi olarak yapıyorum. Ben ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum” diye konuştu.
    • Korona salgınına karşı evde kal çağrısında bulunan Vezneli, “Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Her birimizin çocukları, torunları, yakınları, sevdikleri var. Hepimiz hayatı seviyoruz ve yaşamak istiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Eğer biz kurallara uyarsak, evimizde kalırsak hem kendimizi koruruz hem de çocuklarımızı ve geleceğimizi korumuş oluruz. Bencil olup dışarılarda gezmek hiç kimseye fayda sağlamıyor. Bu sürece ancak evimizde kalarak katkı sunabiliyoruz” diye konuştu.
    © İHA / BEHZAT AKCAN
    Gitar yapımına hobi olarak başladığını belirten Vezneli, yaptığı son gitara, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ‘korona’ ismini vereceğini söyledi.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104172/46/1041724698_0:149:2001:1274_1200x675_80_0_0_043f0eac1db73334e60afdb5d6abdd7e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202003311041724835-salgina-karsi-evde-kalip-gitar-yapmaya-basladi-korona-ismini-verecek/

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşı gereği evden çıkamayan Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Salih Vezneli, evinin balkonuna kurduğu atölyede yeniden gitar yapımına başladı. Vezneli, yaptığı son gitara ‘korona’ ismini vereceğini söyledi.

    Salihli ilçesinde yaşayan Mekaniker Salih Vezneli, yıllar önce oğlunun istediği gitarı alamayınca kendisi yaptı. Bugüne kadar yaptığı 30’dan fazla gitarı hediye eden Vezneli, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşı gereği evden çıkamayınca, evinin balkonuna kurduğu atölyede yeniden gitar yapımına başlayıp, elleriyle ağaca ses vermeye başladı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1758)

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    Etiketler:
    65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması, Hobi, Manisa, Gitar, Kovid-19, Koronavirüs
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    Multimedya
    “İnsanoğluna boş durmak yakışmıyor” diyen Vezneli, “Bana göre her insanın bir hobisi olması lazım. Şu anda da yaşımız gereği koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamıyoruz. Boş durmaktansa evimin balkonuna tekrar tezgahımı kurdum. Ve uzun bir aradan sonra yeni gitar yapımına başladım. Oldukça zevkli bir iş. Eli yatkın olan herkesin yapmasını tavsiye ederim. Çünkü insanın bir hedefi olması lazım. Hedefsiz insan hiçbir şey üretemez” dedi.
    Salgına karşı evde kalıp gitar yapmaya başladı: 'Korona' ismini verecek
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