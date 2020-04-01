Koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan İngiltere sokaklarını yabani keçiler bastı

Kasaba sakinleri, keçilerin sokaklarda dolaştığı anları görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Adeta keçi istilasına uğrayan İngiliz kasabasından şaşırtan kareler, Sputnik’in galerisinde.
İngiltere’nin Llandudno kasabasında koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan sokaklara yabani keçiler indi.
Kasaba sakinleri, keçilerin sokaklarda dolaştığı anları görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Adeta keçi istilasına uğrayan İngiliz kasabasından şaşırtan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Ordu'da Altınordu Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı. Belediye, billbordlar hazırladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşı gereği evden çıkamayan Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Salih Vezneli, evinin balkonuna kurduğu atölyede yeniden gitar yapımına başladı. Vezneli, yaptığı son gitara ‘korona’ ismini vereceğini söyledi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün koronavirüsün yayılmasını önlemek için karantina dönemi başladı. Kent sakinleri evden çıkıp yalnızca en yakın market ve eczaneye gidebilecek.
Moskova'daki 40 numaralı hastane, Rusya’da koronavirüs ile mücadelenin en önemli merkezi olarak biliniyor. Kommunarka kasabasındaki bu hastanede koronavirüs hastaları tedavi ediliyor ve belirtileri taşıyan hastalar karantinada tutuluyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)