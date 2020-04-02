Koronavirüs salgınından etkilenmediğini söyleyen Kuzey Kore'den görüntüler

Kuzey Kore, komşusu Çin’den başlayarak 190’a yakın ülkeye yayılan ve neredeyse 1 milyon insana bulaşan koronavirüs salgınından hâlâ etkilenmediklerini açıkladı.

Salgın hastalıklarla mücadele merkezinden Pak Myong-su, salgının en başından bu yana alınan önlemlerin başarılı olduğunu belirtti. Pak, “Ülkede şimdiye kadar tek bir kişi bile yeni tip koronavirüsle enfekte olmadı” dedi.

Bu arada uluslararası kamuoyu Kuzey Kore’nin bu açıklamalarını pek inandırıcı bulmuyor. Güney Kore’de görevli ABD’li General Robert Abrams, Pyongyang’da doğrulanmış koronavirüs vakaları bulunduğundan ‘son derece emin’ olduğunu söylemişti.

Dünyanın en kapalı ülkelerinden Kuzey Kore'de koronavirüs ile ilgili durum, Sputnik'in galerisinde.