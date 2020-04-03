Dünyanın dört bir yanından göz alıcı su manzaraları

Farklı ülkelerde çekilen büyüleyici su manzaraları, doğaseverlerin ilham kaynağı olup doğanın güzelliğini gözler önüne seriyor.
Dünya'nın En İyi Su Manzaraları yarışmasına katılan göz alıcı fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
Ücretsiz bir fotoğraf uygulaması olan Agora tarafından düzenlenen Dünya’nın En İyi Su Manzaraları 2020 fotoğraf yarışması için dünyanın dört bir yanından yüzlerce amatör ve profesyonel fotoğrafçı çok sayıda çalışma gönderdi.
Farklı ülkelerde çekilen büyüleyici su manzaraları, doğaseverlerin ilham kaynağı olup doğanın güzelliğini gözler önüne seriyor.
Dünya'nın En İyi Su Manzaraları yarışmasına katılan göz alıcı fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
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