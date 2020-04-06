Çöle dönmüştü, yağmur ve kar suları sayesinde yeniden göle döndü

Bursa’da 4.5 ay önce kuruyan Gölbaşı’nın drone ile çekilmiş çölü andıran fotoğrafı bütün Türkiye’yi tedirgin etmişti. Aynı bölge 4.5 ay sonra yeniden görüntülendi. Ancak bu sefer çöl değil, kar ve yağmur sularıyla kendine gelmiş göl vardı.
Ücretsiz bir fotoğraf uygulaması olan Agora tarafından düzenlenen Dünya’nın En İyi Su Manzaraları 2020 fotoğraf yarışması için dünyanın dört bir yanından yüzlerce amatör ve profesyonel fotoğrafçı çok sayıda çalışma gönderdi.
İran, dünyada yayılmaya devam eden koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
Kuzey Kore, komşusu Çin’den başlayarak 190’a yakın ülkeye yayılan ve neredeyse 1 milyon insana bulaşan koronavirüs salgınından hâlâ etkilenmediklerini açıkladı.
İngiltere’nin Llandudno kasabasında koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan sokaklara yabani keçiler indi.
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