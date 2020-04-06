Kayıt
14:44 06 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    Çöle dönmüştü, yağmur ve kar suları sayesinde yeniden göle döndü

    URL'yi kısaltın
    0 100
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Bursa ovasının yüzde 80’ini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı göletinin yüzde 90’ı geçen yılın aralık ayında yağmur ve kar yağışlarının yetersiz olması sebebiyle kurumuş, göl âdetâ çöle dönmüştü.
    • Göl sularının kurumasıyla birlikte ortaya çıkan çatlak topaklar, başta bölgede tarım yapan vatandaşlar olmak üzere herkesi tedirgin etmişti.
    • Aynı bölge 4.5 ay sonra bir kez daha görüntülendi. Ancak bu sefer çöl değil, son bir ayda yağan yağmur ve Uludağ’daki eriyen kar sularının beslemesiyle kendine gelen göl vardı. Aylar önce çatlayan toprağın üzerinde kalan kayıklar bu sefer gölün içindeki görüntüleriyle yüreklere su serpti.
    • Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Aydın, Yaklaşık 3-4 ay önce bu gölümüz büyük bir kuraklık yaşamıştı. Göl 300 metre geri çekilmişti. Geri kalan bölge çölü andırıyordu. Çok şükür yağmur ve eriyen kar suları sayesinde yeniden eski haline döndü dedi.
    • Şu an göl suları içerisindeki sandalların, 4 ay önce suların kurumasıyla çatlayan toprak üzerinde kaldığını belirten Aydın, bölgede ıspanak, brokoli, maydanoz, marul hasadına hazırlandığını, bölgedeki tarlaların yüzde 80’nin bu göl sayesinde sulandığını söyledi.
    © İHA / HAKAN GÖNÜL - UĞUR USLUBAŞ
    Bursa ovasının yüzde 80’ini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı göletinin yüzde 90’ı geçen yılın aralık ayında yağmur ve kar yağışlarının yetersiz olması sebebiyle kurumuş, göl âdetâ çöle dönmüştü.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104176/40/1041764047_0:-1:1921:1080_1200x675_80_0_0_a7bd1ab91bed6a6299eccf1dc5b660c1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202004061041765221-cole-donmustu-yagmur-ve-kar-sulari-sayesinde-yeniden-gole-dondu/

    Bursa’da 4.5 ay önce kuruyan Gölbaşı’nın drone ile çekilmiş çölü andıran fotoğrafı bütün Türkiye’yi tedirgin etmişti. Aynı bölge 4.5 ay sonra yeniden görüntülendi. Ancak bu sefer çöl değil, kar ve yağmur sularıyla kendine gelmiş göl vardı.

    Etiketler:
    Kar, Yağmur, Çöl, Gölbaşı, Bursa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    Multimedya
    Göl sularının kurumasıyla birlikte ortaya çıkan çatlak topaklar, başta bölgede tarım yapan vatandaşlar olmak üzere herkesi tedirgin etmişti.
    Çöle dönmüştü, yağmur ve kar suları sayesinde yeniden göle döndü
    Karikatür
    BM’de Rusya’nın koronavirüsle mücadeleyi engelleyen yaptırımların kaldırılması teklifi reddedildi
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet