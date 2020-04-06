Koronavirüsün insan hücrelerinde yayılışı mikroskopla görüntülendi

ABD’li bir hastadan alınan Kovid-19’la enfekte olan hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak virüsün en net görüntüleri kaydedildi.
Dünyayı etkisi altına alan virüsün insan hücrelerinde ilerleyişini gösteren kareler, Sputnik’in galerisinde.
ABD’de yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi.
ABD’li bir hastadan alınan Kovid-19’la enfekte olan hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak virüsün en net görüntüleri kaydedildi.
Dünyayı etkisi altına alan virüsün insan hücrelerinde ilerleyişini gösteren kareler, Sputnik’in galerisinde.
Koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiliyor.
Bursa’da 4.5 ay önce kuruyan Gölbaşı’nın drone ile çekilmiş çölü andıran fotoğrafı bütün Türkiye’yi tedirgin etmişti. Aynı bölge 4.5 ay sonra yeniden görüntülendi. Ancak bu sefer çöl değil, kar ve yağmur sularıyla kendine gelmiş göl vardı.
Ücretsiz bir fotoğraf uygulaması olan Agora tarafından düzenlenen Dünya’nın En İyi Su Manzaraları 2020 fotoğraf yarışması için dünyanın dört bir yanından yüzlerce amatör ve profesyonel fotoğrafçı çok sayıda çalışma gönderdi.
İran, dünyada yayılmaya devam eden koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
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