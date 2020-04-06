Koronavirüsle mücadele eden ülkelerde sokak hayvanlarına destek

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Koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiliyor.
Türkiye İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede sokak hayvanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi istendi.
Dünyanın dört bir yanında bu zor dönemde hayvanlara verilen destek, Sputnik’in derlediği seçkide.
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