Japon öğrenciler koronavirüs sebebiyle robotlar aracılığıyla mezun oldu

BBT Üniversitesi İşletme Fakültesi Küresel Yönetim Departmanı Dekanı Prof. Shugo Yanaka, yaptığı açıklamada, üniversite olarak koronavirüs nedeniyle özel bir mezuniyet töreni düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, mezuniyet töreninde yer alan robotların Japonya merkezli robot teknolojileri alanında üretim yapan bir firmanın "newme" isimli "Avatar" robotları olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri bu yöntemle mezun ettiklerini anlatan Yanaka, "Öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Robotların olduğu böyle bir mezuniyet töreni beklemediklerini, koronavirüs sürecinde böyle bir imkan sağlamasını sevinçle karşıladıklarını söylediler" dedi.

Yanaka, komik bir haber olarak değil olumlu bir mesajla dünyaya seslenmek istediklerini belirterek, "Koronavirüs sürecinde etkinliklerin yapılmasına yönelik bir yöntem arayışında olan insanları harekete geçirmeyi başarırsak bu durumdan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

‘Sanki yanımızdalarmış gibi hissettik’

Törende yer alan robotların sadece online iletişimle sınırlandırılamayacağını, fiziksel olarak bir temsil imkanı sağladığını dile getiren Yanaka, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bu robotlar sayesinde nerede olduklarının bir önemi olmadan aktif bir şekilde bizimle iletişim kurdu. Onlar sanki yanımızdaymış gibi hissettik. Bu nedenle, robotlarla düzenlediğimiz mezuniyet törenini sanal değil gerçek bir tören olarak nitelendiriyorum. Bu ışınlanma gibi bir şey.

Şu anda dünya olarak bir sıkıntı içerisindeyiz ve bu noktada yeni teknolojilerle fark oluşturabiliyoruz. Özgür ve geniş vizyonlu beyinlerle çığır açıcı fikirler üretilebilir."