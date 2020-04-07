Doğru zamanda doğru yerde: Duvar resimleri ile insanların uyum sağladığı ilginç kareler

Dünyanın dört bir yanında çekilen kareler, Sputnik'in seçkisinde.
Günümüzde çeşitli ülkelerde sokaklarda göz alıcı duvar resimlerine rastlamak mümkün. Sokaklardan geçen insanlar ile sokak sanatçılarının eserleri arasında uyum sağlanınca ilginç, bazen de komik görüntüler ortaya çıkıyor.
Dünyanın dört bir yanında çekilen kareler, Sputnik'in seçkisinde.
Sovyetler Birliği döneminde 26 Nisan 1986 yılında Ukrayna’daki Çernobil kentinde bulunan nükleer santralde meydana gelen patlamanın etkileri hala devam ediyor. Radyasyon bulunması nedeniyle girilemeyen bölgede üç gün önce orman yangını başladı.
Japonya'da bulunan Business Breakthrough Üniversitesi (BBT Üniversitesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için uzaktan görüntülü katılıma imkan sağlayan robotlar aracılığıyla mezuniyet töreni düzenledi.
Koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiliyor.
ABD’de yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi.
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