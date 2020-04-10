Afrika'dan Avrupa'ya göç eden ak pelikanlar Manyas Kuş Cenneti'nde görüntülendi

Her yıl ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya göç eden binlerce ak pelikan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz, Uluabat Gölü ve Manyas Kuş Cenneti'nde mola veriyor. Koronavirüs sebebiyle balıkçılar dışarıya çıkamayınca Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, tedbirlerini alıp Manyas Kuş Cenneti'nde mola veren yüzlerce ak pelikanı görüntüledi.
Tüm dünya, koronavirüs salgını ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının değerini bir kez daha hatırlarken, onlara teşekkür etmek için de birçok yol deneniyor.
Çin’de, yeni tür koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ve 76 gün boyunca dış dünya ile bağlantısı tamamen kesilen Vuhan kentinin tüm giriş ve çıkışları açıldı.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği Pembe Süper Ay bir çok ülkeden görüntülendi.
Günümüzde çeşitli ülkelerde sokaklarda göz alıcı duvar resimlerine rastlamak mümkün. Sokaklardan geçen insanlar ile sokak sanatçılarının eserleri arasında uyum sağlanınca ilginç, bazen de komik görüntüler ortaya çıkıyor.
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