Dünyayı değiştiren 100 gün: Koronavirüs salgınında önemli tarihler

Yaklaşık üç ay önce Çin’de ortaya çıkan yeni koronavirüs (Kovid-19) kısa süre içinde bütün dünyaya yayıldı ve bütün toplumların hayatını değiştirdi.
Salgınla ilgili önemli olay ve tarihler, Sputnik’in seçkisinde.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 602 bin olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bine, iyileşenlerin sayısı ise 355 bine ulaştı.
Yaklaşık üç ay önce Çin’de ortaya çıkan yeni koronavirüs (Kovid-19) kısa süre içinde bütün dünyaya yayıldı ve bütün toplumların hayatını değiştirdi.
Salgınla ilgili önemli olay ve tarihler, Sputnik’in seçkisinde.
Her yıl ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya göç eden binlerce ak pelikan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz, Uluabat Gölü ve Manyas Kuş Cenneti'nde mola veriyor. Koronavirüs sebebiyle balıkçılar dışarıya çıkamayınca Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, tedbirlerini alıp Manyas Kuş Cenneti'nde mola veren yüzlerce ak pelikanı görüntüledi.
Tüm dünya, koronavirüs salgını ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının değerini bir kez daha hatırlarken, onlara teşekkür etmek için de birçok yol deneniyor.
Çin’de, yeni tür koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ve 76 gün boyunca dış dünya ile bağlantısı tamamen kesilen Vuhan kentinin tüm giriş ve çıkışları açıldı.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği Pembe Süper Ay bir çok ülkeden görüntülendi.
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