Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini öğrenenler, gece yarısı pazarlara akın etti

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İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri ile ilgili 31 şehirde 2 günlük yasağı vatandaşları sokağa döktü. Bursa, Balıkesir, Samsun gibi yerlerde vatandaşlar, yarın açılması gereken pazar gece yarısı açılınca akın etti.
Koronavirüs önemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı getirildi. Bursa, Balıkesir, Samsun, Muğla, Manisa gibi yerlerde sokağa çıkma yasağını duyanlar, ertesi gün açılması gereken pazarlara akın etti.
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