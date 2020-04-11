Sokağa çıkma yasağı getirilen şehirlerde sokaklarda sessizlik hakim

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iki süreyle 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugün bu bölgelerde sokaklar boş kaldı.
Tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dün gece 00:00 itibariyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İki gün süreli yasak nedeniyle bu şehirlerde sokaklar boş kaldı.
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