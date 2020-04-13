ABD'de kasırga: 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, Louisiana eyaletinde de yaklaşık 300 ev ve binanın hasar gördüğü bildirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iki süreyle 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugün bu bölgelerde sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri ile ilgili 31 şehirde 2 günlük yasağı vatandaşları sokağa döktü. Bursa, Balıkesir, Samsun gibi yerlerde vatandaşlar, yarın açılması gereken pazar gece yarısı açılınca akın etti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 602 bin olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bine, iyileşenlerin sayısı ise 355 bine ulaştı.
Her yıl ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya göç eden binlerce ak pelikan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz, Uluabat Gölü ve Manyas Kuş Cenneti'nde mola veriyor. Koronavirüs sebebiyle balıkçılar dışarıya çıkamayınca Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, tedbirlerini alıp Manyas Kuş Cenneti'nde mola veren yüzlerce ak pelikanı görüntüledi.
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