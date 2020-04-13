Çernobil’deki yangın, nükleer santralin bulunduğu yere yaklaştı

Yangının birkaç bin hektarlık alanı etkisi altına aldığı Çernobil bölgesinde radyasyonun normal seviyenin 14 kat üstüne çıktığı belirtildi.
Yangın alanından görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Ukrayna'da 34 yıl önce dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olan patlamanın meydana geldiği Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede 4 Nisan'da başlayan ve tüm çabalara rağmen henüz söndürülemeyen orman yangını, santralin bulunduğu yere yaklaştı.
Yangının birkaç bin hektarlık alanı etkisi altına aldığı Çernobil bölgesinde radyasyonun normal seviyenin 14 kat üstüne çıktığı belirtildi.
Yangın alanından görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1 milyon 830 bine ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 113 bini, iyileşenlerin sayısı ise 420 bini aştı. Virüsün tün dünyayı etkisi altına aldığı bu zorlu dönemde birçok ülkede koruma yöntemlerinin vazgeçilmezi olan maske sıkıntısı yaşanıyor.
Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 78 metre genişliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, Louisiana eyaletinde de yaklaşık 300 ev ve binanın hasar gördüğü bildirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iki süreyle 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugün bu bölgelerde sokaklar boş kaldı.
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