Van'da vatandaşlara uyarı: Nelet gele bele koronavirüse, evde kalisen yoğsa yoğ

Van Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanına astığı Türkçe ve Kürtçe esprili sözler ile vatandaşa evde kalma çağrısında bulundu.

31 ilde iki gün süreyle uygulanan sokağa sıkma yasağı sonrası Van'da vatandaşlar soluğu şehir merkezinde aldı. Van Büyükşehir Belediyesi çareyi esprili çağrıları kentin dört bir yanına afişler asmakta buldu.

Sehrivan'da yer alan habere göre şehrin dört bir yanını bilboardlar ile donatan Van Büyükşehir Belediyesi, Türkçe ve Kürtçe olarak vatandaşa evde kal çağrısı yaptı. Van'a özgü günlük konuşmalar ve ağızlar ile hazırlanan bilboardlarda ek olarak Kürtçe'den de atasözleri ve esprili çağrılar yer aldı.