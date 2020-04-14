Koronavirüs yüzünden yaşamı zorlaşan evcil hayvanlar nasıl korunuyor?

Evlerdeki kedi köpek gibi memeli hayvanlardan insanlara Covid-19 geçmeyeceğinin altını çizen uzmanlar, diğer taraftan hayvanların aynı insanların birbirleriyle ya da nesnelerle temaslarındaki gibi mekanik olarak “taşıyıcı” olabileceği riskine işaret ediyor. Bu nedenle de insanlar virüsten nasıl korunuyorsa aynı şekilde evcil canların da korunmaları gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar ayrıca ''koronavirüs hastaları nasıl maske takıp virüsü diğer insanlara geçirmemeleri için uyarılıyorsa, hayvanlarla da temas etmemeli” uyarısında bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanından salgın sırasında evcil hayvanların görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.