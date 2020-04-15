Hayatın normale dönmeye başladığı İtalya’dan görüntüler

Ülkede, hayatın normale döndürülmesi için yürürlüğe giren 'üç aşamalı plan' kapsamında bazı işletmeler açılıyor, çalışanlar iş başı yapıyor.
Normale dönüşün yavaş yavaş başladığı İtalya’nın çeşitli bölgelerinden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 binden fazla kişinin öldüğü İtalya'da karantina önlemleri hafifletiliyor.
Ülkede, hayatın normale döndürülmesi için yürürlüğe giren 'üç aşamalı plan' kapsamında bazı işletmeler açılıyor, çalışanlar iş başı yapıyor.
Normale dönüşün yavaş yavaş başladığı İtalya’nın çeşitli bölgelerinden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Sovyetler Birliği’nde sağlık sistemi ve özellikle hijyen konusuna büyük dikkat verilirdi.
Dünyayı etkisi altına alarak insanları sosyal hayattan koparan yeni tip koronavirüs (Covid-19), çeşitli ülkelerdeki evcil hayvanların yaşamlarını da olumsuz yönde etkiliyor.
Van Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanına astığı Türkçe ve Kürtçe esprili sözler ile vatandaşa evde kalma çağrısında bulundu.
Ukrayna'da 34 yıl önce dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olan patlamanın meydana geldiği Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede 4 Nisan'da başlayan ve tüm çabalara rağmen henüz söndürülemeyen orman yangını, santralin bulunduğu yere yaklaştı.
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