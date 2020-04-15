Koronavirüs salgınından bir yıl önce bugün dünyada neler oldu?

Koronavirüs salgınıyla mücadele, dünyanın gündemindeki en önemli konulardan biri olarak kalmaya devam ediyor.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 65'e ulaştı.

Ancak sadece bundan bir yıl önce koronavirüsten haberi olmayan dünyanın bambaşka gündemi ve öncelikleri vardı. Sputnik, 15 Nisan 2019 tarihinde dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşananları bir galeride derledi.