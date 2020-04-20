Koronavirüs nedeniyle ayrı kalan kardeşler 'sepetli teleferik sistemi' kurdu

Uşak’ta yaşayan 39 yaşındaki Şaban Öztürk koronavirüs salgını nedeniyle karşı apartmanda yaşayan kız kardeşi Gülsüm Gün'ün evine gidemeyince el yapımı teleferik sistemi kurmaya karar verdi.
Uşak’ta bir vatandaş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karşı apartmanda yaşayan kız kardeşiyle bir araya gelemeyince çareyi ‘teleferik’ sistemi kurmakta buldu. Sisteme yerleştirdikleri sepet ile birbirlerine gönderdikleri kahve eşliğinde karşılıklı balkonlarda sohbet eden kardeşlerin sosyal mesafeli iletişimi görenlerin ilgisini çekiyor.
Uşak’ta yaşayan 39 yaşındaki Şaban Öztürk koronavirüs salgını nedeniyle karşı apartmanda yaşayan kız kardeşi Gülsüm Gün'ün evine gidemeyince el yapımı teleferik sistemi kurmaya karar verdi.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 5 varlığını daha kaydettiren Türkiye’nin 2019 yılında 78 olan kültür varlığı sayısı 83’e yükseldi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele, dünyanın gündemindeki en önemli konulardan biri olarak kalmaya devam ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 binden fazla kişinin öldüğü İtalya'da karantina önlemleri hafifletiliyor.
Sovyetler Birliği’nde sağlık sistemi ve özellikle hijyen konusuna büyük dikkat verilirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)