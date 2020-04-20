Koronavirüs nedeniyle ayrı kalan kardeşler 'sepetli teleferik sistemi' kurdu

Öztürk, evinin balkonu ile karşıdaki balkonun arasına gerdiği yaklaşık 10 metre ip üzerine sepet yerleştirdi. Sepet içerisine koydukları kahve, yemek gibi pek çok şeyi birbirlerine gönderen kardeşler karşılıklı balkonlarda sohbet edebilmenin tadını çıkarıyor.