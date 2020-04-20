2020 Dünya Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın kazananları belli oldu

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Dünya Basın Fotoğrafçılığı (World Press Photo) Yarışması'nın bu yılki kazananları belirlendi.

125 ülkeden 4 binin üzerinde fotoğrafçının 70 bini aşkın fotoğraf ile katıldığı yarışmada 17 jüri üyesi değerlendirmeleri gerçekleştirdi. Bu yıl 63. kez düzenlenen yarışmanın katılımcıları, 10 farklı kategoride ödül için yarıştı. 1955 yılından bu yana düzenlenen yarışmanın ödül töreni bu yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle gerçekleşmedi.

2020 Dünya Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın çeşitli kategorilerinde birinci seçilen çalışmalardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.