Mada Adası'nda koronavirüsten izole yaşıyorlar

Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü Mada Adası'nda, yaklaşık 30 hanede 180 kişi yaşıyor. Bugüne kadar ada sakinlerinin hiçbirinde Kovid-19 görülmedi.
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nın sakinleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından izole bir hayat sürdürüyor.
Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü Mada Adası'nda, yaklaşık 30 hanede 180 kişi yaşıyor. Bugüne kadar ada sakinlerinin hiçbirinde Kovid-19 görülmedi.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Dünya Basın Fotoğrafçılığı (World Press Photo) Yarışması'nın bu yılki kazananları belirlendi.
Uşak’ta bir vatandaş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karşı apartmanda yaşayan kız kardeşiyle bir araya gelemeyince çareyi ‘teleferik’ sistemi kurmakta buldu. Sisteme yerleştirdikleri sepet ile birbirlerine gönderdikleri kahve eşliğinde karşılıklı balkonlarda sohbet eden kardeşlerin sosyal mesafeli iletişimi görenlerin ilgisini çekiyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 5 varlığını daha kaydettiren Türkiye’nin 2019 yılında 78 olan kültür varlığı sayısı 83’e yükseldi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele, dünyanın gündemindeki en önemli konulardan biri olarak kalmaya devam ediyor.
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