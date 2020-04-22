Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olma özelliği taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nın sakinleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından izole bir hayat sürdürüyor.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Dünya Basın Fotoğrafçılığı (World Press Photo) Yarışması'nın bu yılki kazananları belirlendi.
Uşak’ta bir vatandaş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karşı apartmanda yaşayan kız kardeşiyle bir araya gelemeyince çareyi ‘teleferik’ sistemi kurmakta buldu. Sisteme yerleştirdikleri sepet ile birbirlerine gönderdikleri kahve eşliğinde karşılıklı balkonlarda sohbet eden kardeşlerin sosyal mesafeli iletişimi görenlerin ilgisini çekiyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 5 varlığını daha kaydettiren Türkiye’nin 2019 yılında 78 olan kültür varlığı sayısı 83’e yükseldi.
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