Vietnam’dan Antarktika’ya: Dünyanın dört bir yanındaki Lenin heykelleri

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Büyük Ekim Devrimi’nin önderi, Sovyetler Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanı Vladimir Lenin tam 150 yıl önce 22 Nisan 1870 tarihinde dünyaya geldi.
Tarihin en büyük devrimcilerinden biri ve Marks sonrası en etkili sosyalist düşünür olarak anılan Lenin, dünya genelinde milyonlarca insan için yaşayan bir efsane haline gelmiştir.
Sputnik, günümüzde de Rus tarihinin en önemli ve tartışma yaratan siyasi figürlerinden biri olarak kalmaya devam eden Vladimir Lenin anısına dünyanın dört bir yanında dikilen heykelleri bir galeride derledi.
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