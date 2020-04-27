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    İspanya'da 40 gün sonra çocuklara sokağa çıkma izni

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    • Avrupa, koronavirüs salgınıyla zor günler geçirirken, birçok ülke salgın nedeniyle alınan tedbir ve kısıtlamaları gevşetmeye başladı.
    • İspanya’da 40 günden bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün çocuklar için gevşetilerek, çocukların sokaklarda oyun oynamasına izin verildi.
    • Ülkedeki yaklaşık 6 milyon çocuğu kapsayan karar gereği, 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla 1 saatliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veriliyor.
    • Parka gitmenin ya da arkadaşlarıyla toplu olarak oyun oynamanın yasak olduğu uygulamada çocukların, yanında bir aile üyesi olması şartıyla bisiklete veya kaykaya binmesine müsaade ediliyor.
    • İspanya’da sokağa çıkma yasağının çocuklar içinin gevşetilmesinin ardından bugün İspanya sokakları çocuklar ve aileleri ile dolarken, çocuklar sokaklarda gönüllerince eğlendi.
    • Aileler ise uzun bir zamandan sonra sokağa çıkarak normal bir gün yaşarken, maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterdi.
    • Ancak bazı büyük kentlerde insanların sosyal mesafe ve maske takma tavsiyelerine uymaması tartışmalara neden oldu.
    • Merkezi ve yerel hükümetlerin yetkilileri, sosyal mesafe, maske takma, en fazla 1 saat dışarıda kalma gibi Kovid-19'a karşı alınan önlemlere uymayanlara para cezası kesilebileceğini duyurdu.
    • Başbakan Pedro Sanchez, 2 Mayıs'tan itibaren herkesin 1 saat süreyle sokağa çıkıp dolaşma ve spor yapmasına müsaade edilmesi için planlama yaptıklarını açıklamıştı.
    • Kovid-19 hastalarında ölü ve vaka sayısındaki eğriyi aşağı yönlü döndüren İspanya, gevşetilen önlemlerin ardından salgında ikinci dalga olasılığına karşı da sağlık sistemini güçlendirici yeni tedbirler alıyor.
    • Öte yandan ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 331 artarak toplamda 23 bin 521'e yükseldi.
    • Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Buna göre, dün 288 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 331'e çıktı. Salgından ölenlerin toplam sayısı da 23 bin 521'e yükseldi. Pazar gününden itibaren sadece PCR testlerine göre verilen toplam vaka sayısı ise 209 bin 465'e çıktı.
    • Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 143 artışla 100 bin 875 oldu. İspanya, mevcut durumda ABD'nin (107 bin 45) ardından en fazla Kovid-19 hastasının iyileştiği ikinci ülke konumunda bulunuyor.
    © REUTERS / BORJA SUAREZ
    Avrupa, koronavirüs salgınıyla zor günler geçirirken, birçok ülke salgın nedeniyle alınan tedbir ve kısıtlamaları gevşetmeye başladı.
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    İspanya’da koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasağının 40. gününde çocuklara sokağa çıkma izni verildi.

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    Etiketler:
    Sokağa çıkma yasağı, Çocuk, Koronavirüs, İspanya
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    Multimedya
    İspanya – kororonavirüs – çocuk – sokağa çıkma yasağının ardından çoucklar - maske
    İspanya'da 40 gün sonra çocuklara sokağa çıkma izni
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