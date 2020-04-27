İspanya'da 40 gün sonra çocuklara sokağa çıkma izni

İspanya’da koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasağının 40. gününde çocuklara sokağa çıkma izni verildi.
Küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Dünya Günü bu yıl 50. kez kutlanıyor.
Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir Lenin birçok tarihçi için tartışma konusu bir isim olsa da neredeyse herkes onun Rusya’yı çarpıcı şekilde değiştirdiği, icraatleri ve görüşleriyle tüm dünyayı etkilediği konusunda hemfikir.
Büyük Ekim Devrimi’nin önderi, Sovyetler Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanı Vladimir Lenin tam 150 yıl önce 22 Nisan 1870 tarihinde dünyaya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.
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