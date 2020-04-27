Rus şehirlerinin sokaklarını renklendiren Zafer Bayramı konulu duvar resimleri

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Rusya'da halk tarafından çok sevilen en önemli bayramlardan 9 Mayıs Zafer Bayramı’nın 75. yıldönümünün kutlanması için hazırlıklar devam ediyor.
Ülke genelinde koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen bu önemli tarihin anısına bir sürü etkinlik hazırlanıyor. Bunlardan biri Rusya’nın şehirlerinde binaların üzerinde Zafer Bayramı konulu grafitilerin çizilmesi.
‘Zafer Duvarı’ projesi kapsamında yapılan duvar resimlerinden bazıları, Sputnik’in galerisinde.
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