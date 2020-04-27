Dünyanın en büyük aktif yanardağları

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    • Rusya’nın Kamçatka Adası’nda bulunan Klyuchevskaya Sopka Dağı'nda volkanik patlamalar başladı. Avrasya’nın en aktif yanardağı olan Klyuchevskaya Sopka’da 300 yıldan fazla süren sürekli gözlemler sonucunda yaklaşık 50 patlama kaydedildi. 4 bin 754 metre yüksekliğindeki volkanik yanardağın çapı ise 700 metre.
    • Şili'de bulunan San Pedro yanardağı on büyük arasında yer alıyor. Yüksekliği 6145 metre olan San Perdo, bazalt ve andezit kayaçlarından oluşur. Son patlama yaklaşık 60 yıl önce gerçekleşti. San Pedro uykuda değil: dışarıya sürekli gaz salınımı var.
    • Cotopaxi, And Dağları'nda bulunan bir volkandır. Ekvador'daki en yüksek ikinci tepe olarak kabul edilen (5897 m) Cotopaxi, aktif volkanların en tehlikelilarından biri olarak biliniyor. 1738'den bu yana 50'den fazla püskürme meydana geldi. Püskürmeleri komşu şehir Lacatunga'nın yıkılmasına yol açtı.
    • Popocatepetl (Popo ve Don Goyo olarak da bilinir) Meksika'da aktif bir volkandır. 5426 m yüksekliğe ulaşan ve ülkedeki en yüksek ikinci yanardağ olan Popocatepetl adını Nahuatl “popōca” (duman) ve tepētl (“dağ”) kelimesinden almıştır; bu, “Sigara İçen Dağlar” anlamına gelir ve adını tamamen haklı çıkarır. 90'lı yıllara kadar, Popo bir snowboard merkezi olan gözde bir tatil yeriydi: ancak 1947'de büyük bir patlama ile yeni bir faaliyet döngüsüne başladı.
    • Kolombiya'da bulunan aktif Tolima volkanının manzarası. Yüksekliği 5215 metre
    • Avrupa'nın en yüksek dağı (5642 metre), dünyanın en önemli onuncu zirvesi ve aynı zaman uykusuz bir yanardağ olan Elbrus, Gürcistan sınırına yakın Güney Rusya'daki Kafkas Dağları'nda bulunuyor. Son patlaması birkaç bin yıl önce yaşansa da bilim insanları Elbrus'u hala aktif yanardağ olarak nitelendiriyor.
    • Llullaillaco, 6.739 m yüksekliği ile Monte Pissis ve Ojos del Salado'dan sonra dünyanın üçüncü en yüksek volkanı, Güney Amerika'nın en yüksek beşinci dağı. Dağ, aynı isimli milli parkın içinde Şili ve Arjantin sınırlarında bulunuyor. Llullaillaco'nun zirvesi karla örtülü olsa da aynı zamanda üstünde buzul olmayan dünyanın en yüksek zirvesidir. Zirvesi çok etkileyici bir şekle sahip olduğu için Llullaillaco halk arasında Kutsal dağ ya da Tanrıların evi olarak adlandırıldı.
    • Ojos del Salado, Dünya'nın en yüksek volkanı (yaklaşık 5000 metre) ve Güney Amerika'nın en yüksek ikinci dağı. Şili ve Arjantin sınırında olan Ojos del Salado, Atacama Çölü'ndeki konumu sebebiyle ender olarak karlarla kaplı. 1937, 1956 ve 14 Kasım 1994'de su ve kükürt buharlarının açığa çıktığı hareketlilikler tespit edilmiştir.
    • Meksika'daki Trans Meksika Yanardağ Kuşağı üzerinde yer alan Pico de Orizaba yanardağının manzarası (5.700 m)
    © Sputnik / Lev Garkaviy
    Rusya’nın Kamçatka Adası’nda bulunan Klyuchevskaya Sopka Dağı'nda volkanik patlamalar başladı. Avrasya’nın en aktif yanardağı olan Klyuchevskaya Sopka’da 300 yıldan fazla süren sürekli gözlemler sonucunda yaklaşık 50 patlama kaydedildi. 4 bin 754 metre yüksekliğindeki volkanik yanardağın çapı ise 700 metre.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104191/71/1041917175_0:494:2047:1646_1200x675_80_0_0_4e41bbb7a831bf772135acfc7393ff41.jpg
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    Avrasya’nın en aktif yanardağı olarak bilinen Kluçevskaya Sopka’da Mart başında başlayan volkanik patlamalar devam ediyor.

    Rusya’nın Kamçatka Adası’nda bulunan yanardağın şu an için bir tehlike oluşturmadığı, bölgede tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.

    Sputnik, dünyanın en büyük aktif volkanlarının bazılarını bir galeride topladı.

    Etiketler:
    Kamçatka, Kluçevskaya Sopka, Yanardağ
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