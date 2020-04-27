Dünyanın en büyük aktif yanardağları

Rusya’nın Kamçatka Adası’nda bulunan yanardağın şu an için bir tehlike oluşturmadığı, bölgede tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.
Sputnik, dünyanın en büyük aktif volkanlarının bazılarını bir galeride topladı.
Avrasya’nın en aktif yanardağı olarak bilinen Kluçevskaya Sopka’da Mart başında başlayan volkanik patlamalar devam ediyor.
Rusya’nın Kamçatka Adası’nda bulunan yanardağın şu an için bir tehlike oluşturmadığı, bölgede tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.
Sputnik, dünyanın en büyük aktif volkanlarının bazılarını bir galeride topladı.
Rusya'da halk tarafından çok sevilen en önemli bayramlardan 9 Mayıs Zafer Bayramı’nın 75. yıldönümünün kutlanması için hazırlıklar devam ediyor.
Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan ‘evde kal’ çağrısına destek veren yerel otoriteler, baharda birçok ziyaretçi çekebileceği endişesiyle parklardaki binlerce çiçeğin budanmasına karar verdi.
İspanya’da koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasağının 40. gününde çocuklara sokağa çıkma izni verildi.
Küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Dünya Günü bu yıl 50. kez kutlanıyor.
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